Dazn down per Inter-Cagliari: un mese gratis a...

Dazn down per Inter-Cagliari, risarcimento a chi ha riscontrato anomalie

Dopo le scuse di DAZN per il blackout che ha impedito a molti abbonati di vedere Inter-Cagliari (e problemi anche su Verona-Lazio), sono arrivate anche quelle di Comcast Technology Solutions, azienda del gruppo americano che controlla proprio Sky e partner esterno dell’emittente online britannico, a Reuters: “Eravamo in stretto contatto con loro mentre risolvevamo il problema e ci scusiamo per tutti coloro che sono stati interessati”. Dazn nel frattempo ha fatto sapere in una nota che offrirà un risarcimento agli abbonati che sono stati interessati dai malfunzionamenti. "Malgrado il problema si sia ora risolto consapevoli dell’effetto che questa situazione ha avuto soprattutto sui tifosi, offriremo opportuni indennizzi, che saranno comunicati nei prossimi giorni, a coloro che hanno riscontrato anomalie durante le partite del pomeriggio", aveva spiegato nelle scorse ore la società guidata da James Rushton. Secondo Repubblica la piattaforma offrirà un mese gratis a chi ha segnalato effettivi problemi nella giornata di domenica.