De Aliprandini argento nel gigante mondiale e dedica a Michelle Gisin

SCI, LUCA DE ALIPRANDINI MEDAGLIA D'ARGENTO AI MONDIALI IN GIGANTE: FAIVRE CAMPIONE IRIDATO

LUCA DE ALIPRANDINI ARGENTO AI MONDIALI DI CORTINA 2021 IN SLALOM GIGANTE

CORTINA 2021: DE ALIPRANDINI, 'SALIRE SUL PODIO AI MONDIALI DI CASA EMOZIONE INDESCRIVIBILE'. DEDICA A MICHELLE GISIN

L'argento di Luca De ALIPRANDINI è un'emozione "incredibile. E' così tanti anni che mi dicono 'sei bravo, sei da podio', adesso era diventato quasi un peso. Nelle ultime settimane dicevo 'se succede ok, sennò è uguale'. Salire sul podio per la prima volta oggi, ai mondiali, a Cortina, in casa: non ho parole, è un' emozione indescrivibile, e penso che le emozioni al traguardo si sono viste tutte". Lo dice De ALIPRANDINI dopo il secondo posto in gigante a Cortina 2021. "Ora che le gare sono arrivate mi sono rilassato, non ero per niente agitato. Ieri ero molto dispiaciuto per Michelle (Gisin, la fidanzata, campionessa olimpica in combinata nel 2018 e bronzo, sempre in combinata, a Cortina, ndr), so quanto ci teneva al gigante: è un po' anche una rivincita per lei. Non è mai successo che l'ho battuta sui risultati".

CHI E' LUCA DE ALIPRANDINI, ARGENTO IN SLALOM GIGANTE AI MONDIALI DI SCI

La medaglia che non t'aspetti e per questo la piu' bella, la piu' emozionate, quella che sara' a lungo ricordata. Luca De Aliprandini originario della Val di Non, la terra famosa per le mele tra le montagne del Trentino, sotto le Tofane si e' laureato vicecampione del mondo di slalom gigante, la specialita' piu' praticata (e anche piu' comune) dell'universo dello sci alpino. Campione del mondo di gigante sulle nevi ormai primaverili di Cortina d'Ampezzo il francese Mathieu Faivre che ha preceduto di 63 centesimi l'italiano e di 87 l'austriaco Marco Schwarz. L'azzurro, 30 anni, condivide questo argento con tutta la squadra italiana ma anche con la fidanzata, la svizzera Michelle Gisin, lunedi' scorso bronzo in combinata sempre sulle nevi di Cortina d'Ampezzo. Una love story quella di Luca e Michelle nata l'1 settembre di sei anni fa, nel giorno del 24/o compleanno di lui. Nei mesi estivi vivono assieme a Riva del Garda sulle rive dell'omonimo lago e, come Luca aveva dichiarato nell'estate scorsa in merito alle nozze, "Michelle mi ha chiesto di aspettare i 7 anni di fidanzamento". De Aliprandini, finanziere, soprannominato Finferlo fin da quando militava nella squadra del Comitato trentino ed era il piu' piccolo di tutti, non era mai salito sul podio in Coppa del mondo e in questa stagione aveva ottenuto un ottavo e un sesto posto rispettivamente il 7 dicembre a Santa Caterina Valfurva e il 9 gennaio ad Adelboden. Dall'esordio nell'ottobre 2011, Luca si e' classificato solo due volte tra i primi cinque: il 2 marzo dello scorso anno a Hinterstoder, quinto in slalom gigante, e il 6 gennaio 2018 sulle 'gobbe' della Chounisbaergli di Adelboden, quarto sempre in gigante nella gara vinta dall'austriaco Marcel Hirscher. Tre anni fa a precedere lo sciatore trentino era stato il francese Alexis Pinturault, oggi grande favorito, al comando dopo la prima manche ma clamorosamente uscito nella parte alta della pista 'Labirinti' nella seconda. Nel palmares di De Aliprandini solo una vittoria nel circuito di Coppa Europa, nel marzo 2013 in gigante ad Andorra e nemmeno medaglia iridate a livello juniores. Insomma, un 'Carneade' che oggi ha scritto la storia dello sci italiano per la 73/a medaglia in un Mondiale, la 25/a d'argento. L'Italia maschile non vinceva una medaglia iridata in slalom gigante dal 15 febbraio 2013 quando Manfred Moelgg centro' il bronzo alla rassegna di Schladming