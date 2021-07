De Paul - Atletico Madrid, ricca cessione ma per l'Udinese sarà minusvalenza

De Paul - Atletico Madrid: l'argentino è stato ceduto al club spagnolo per 35 milioni di euro ma a bilancio per l'Udinese risulta una minusvalenza

Rodrigo De Paul è stato tra i giocatori più ambiti della Serie A. La consacrazione per l'argentino è arrivata quest'anno con la vittoria della Copa America e l'assist decisivo per Di Maria nella finale contro il Brasile. L'Udinese ha deciso di accontentare De Paul lasciandolo partire per l'Atletico Madrid. Per il club friulano non si è trattato poi di una scelta così sofferta, almeno sulla carta, dato che ha incassato dagli spagnoli 35 milioni di euro. In realtà però la cessione dell'attaccante paradossalmente si è rivelata una minusvalenza nonostante l'elevato prezzo del cartellino.

De Paul è stato oggetto di una rivalutazione a bilancio che ne attestava il valore a 50 milioni di euro, inferiori quindi ai 35 milioni pagati dall'Atletico Madrid. Formalmente quindi l'Udinese vendendo il suo numero 7 avrebbe realizzato una minusvalenza di 15 milioni di euro. L'effetto patrimoniale però è comunque positivo per il club friulano esattamente come è avvenuto per il portiere Juan Musso, ceduto all'Atalanta per 20 milioni di euro.