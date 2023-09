De Zerbi in pole per il dopo Ancelotti come allenatore del Real Madrid

De Zerbi allenatore del Real Madrid dopo Ancelotti? Rumors bomba dall'Inghilterra

Roberto De Zerbi è il favorito per prendere l'eredità di Carlo Ancelotti sulla panchina del Real Madrid. In Inghilterra non hanno dubbi, l'attuale allenatore del Brighton (terzo in Premier League a tre punti dal Manchester City e uno dal Liverpool) è al primo posto nelle preferenze di Florentino Perez per guidare le merengues il prossimo anno.

Ancelotti infatti è in scadenza di contratto con il Real Madrid e nei prossimi mesi diventerà commissario tecnico del Brasile (missione Mondiali 2026: l'unico trofeo che manca a Carletto e obiettivo primario della Seleçao che non vince dal 2002) e per la sua successione è già partito il toto-nomi, con De Zerbi ìn in vantaggio.

De Zerbi e Xabi Alonso, Real Madrid: corsa per la panchina di Ancelotti

Tra i nomi che circolano al Bernabeu come possibile alternativa - scrive il Daily Mail - c'è anche quello dell'ex Xabi Alonso, attualmente al Bayer Leverkusen.

De Zerbi festeggia in questi giorni il suo primo anno in Premier League dove ha conquistato tutti: il Brighton guidato dall'ex allenatore del Sassuolo ha stupito il mondo del calcio inglese per gioco e risultati (a maggio ha guadagnato la prima storica qualificazione in Europa League).