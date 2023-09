Zaira Nara, senza il reggiseno: sorella di Wanda Nara fa un euro gol. Le foto

Zaira Nara senza reggiseno: la sorella di Wanda fa sognare i suoi fans

Zaira Nara fa sognare i suoi milioni di fans. Influencer di successo, la sorella di Wanda Nara (che dal 21 ottobre sarà concorrente di Ballando con le Stelle 2023 nel sabato sera di Rai1, dopo esser stata special guest star l'anno scorso) regala foto e video che destano l'attenzione del pubblico social.

Fisico mozzafiato, la modella argentina in questi giorni ha pubblicato alcuni scatti in jeans e con le mani a coprire il seno.

Zaira Nara è sensualissima e piovono cuoricini e commenti d'amore da parte dei suoi fans.

Zaira Nara senza reggiseno. "WANTED"



Ma la sorella della moglie di Mauro Icardi va in gol anche con un video in vestitino e stivali, piuttosto che con un selfie in reggiseno nero o... Guardate la gallery

Wanda Nara a Ballando con le Stelle 2023, l'annuncio della moglie di Mauro Icardi



“Ciao a tutti, ho visto che è uscito il cast completo di Ballando con le stelle – le parole di Wanda Nara attraverso i social ufficiali del programma di Rai1 – ma Milly ti sei dimenticata di me, perché quest’anno ci sarò anche io", conferma con un annuncio divertente e scherzoso la showgirl argentina. "Ci vediamo prestissimo a Roma. Nessuno ha detto che sarà facile, ma ce la faremo. Ci vediamo”

E a corredo del video, il profilo ufficiale di Ballando con le Stelle scrive: "No, Milly non si era dimenticata di lei! Wanda Nara è la sorpresa finale di Ballando Con Le Stelle 2023! Sarà una stagione STRE-PI-TO-SA"