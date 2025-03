Deejay Ten, la prima tappa dell'edizione 2025 della corsa itinerante non agonistica ideata da Linus

Deejay Ten, a Torino - Domenica 23 marzo la prima tappa dell'edizione 2025 della corsa itinerante non agonistica ideata da Linus

Dopo il grande successo dello scorso anno con 12.000 iscritti, domenica 23 marzo la città di Torino torna ad ospitare la Deejay Ten, la corsa itinerante non agonistica ideata da Linus che da vent'anni continua a coinvolgere centinaia di migliaia di persone in giro per l'Italia.

La corsa firmata Radio Deejay rappresenta un grande momento di condivisione da vivere con i propri cari, familiari e amici a quattro zampe. Una domenica mattina all'insegna dello sport e del divertimento in compagnia dell'inconfondibile simpatia e ironia degli speaker della radio capitanata da Linus che, come da tradizione, darà il via alla corsa alle ore 9.00. Insieme al Direttore artistico ed editoriale della radio, saranno presenti anche alcune delle voci più amate del mondo Deejay, come Matteo Curti, Diego Passoni, Giorgio e Furio del Trio Medusa e Danilo da Fiumicino.

La è aperta a tutti : persone di ogni età e capacità atletica potranno iscriversi selezionando uno tra i due percorsi disponibili, da 10 e da 5 km (il primo rivolto ai superiori di 16 anni, il secondo accessibile a chiunque). Per questa prima tappa a Torino le maglie saranno di colore viola ciclamino per la 10 km e di colore blu per la 5 km . È possibile iscriversi all'evento , che ha ottenuto il patrocinio del Comune di Torino , sul sito ufficiale deejayten.deejay.it/

Piazza Castello ospiterà il Deejay Village, luogo di ritrovo dove sarà possibile richiedere informazioni, ritirare pettorale e maglia nelle giornate di sabato 22 marzo (dalle ore 10.00 alle ore 19.00) e domenica 23 marzo (dalle ore 7.00 alle ore 8.30), e partecipare ai riscaldamenti muscolari pre-corsa a ritmo di musica.

Per entrambi i percorsi lo inizio, e anche il punto di arrivo, è da via Pietro Micca – Piazza Castello. I corridoi attraverseranno poi i Giardini Reali e all'ombra della Mole, percorreranno corso San Maurizio, via Giovanni Francesco Napione e corso Regina Margherita dove, raggiunto il fiume Po si divideranno: gli iscritti alla 5km ritorneranno verso Corso San Maurizio passando da Lungo Po Niccolò Machiavelli e Luigi Cadorna e svoltando da piazza Vittorio Veneto, fino a raggiungere l'arrivo in piazza Castello; gli iscritti alla 10 km proseguiranno la loro corsa sul lato opposto del Po per poi attraversarlo da Ponte Sassi e continuare per corso Casale fino a Ponte Vittorio Emanuele I, raggiunto il Parco del Valentino torneranno poi su corso San Maurizio e si dirigeranno verso il traguardo in Piazza Castello.

La partecipazione ha un costo di € 20,00 per tutti i partecipanti alla 10 km e 5 km (con età pari o superiore a 13 anni) e di € 10,00 per i bambini fino a 12 anni partecipanti alla 5 km e comprende: maglietta ufficiale, pettorale, rilevamento cronometrico con chip, assicurazione RC, medaglia di partecipazione, sacca ristoro al traguardo.

Dopo la tappa di Torino, la Deejay Ten passerà poi da Bari il 27 aprile, proseguire a Treviso il 18 maggio e approderà a Milano per il gran finale il 12 ottobre .