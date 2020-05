Del Piero dimesso dall'ospedale: "Sto bene, sono a casa"

"Voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno scritto e che si sono preoccupati per me, grazie per il vostro sostegno, sto bene, sono gia' a casa e mi fa piacere farvelo sapere". Con un breve video-messaggio pubblicato su Instagram, l'ex capitano della Juventus, Alessandro Del Piero, annuncia il suo ritorno a casa e di aver lasciato l'ospedale di Los Angeles dopo aver risolto il problema dei calcoli renali.

Pinturicchio aveva già voluto tranquillizzare i suoi tifosi postando due foto sorridente sui social dal suo letto d'ospedale nelle scorse ore mentre era ancora ricoverato: "Ancora non ci credo come una cosa piccola solo 3mm possa fare così male".

Del Piero dimesso dall'ospedale: "Sto bene, sono a casa". Video