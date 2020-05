Del Piero ricoverato in ospedale per una colica renale

Alessandro Del Piero è stato ricoverato in ospedale per una forte colica renale. L'ex capitano della Juventus, da Los Angeles dove passa molto tempo, ha voluto tranquillizzare i suoi tifosi postando due foto sorridente sui social dal suo letto: "Ancora non ci credo come una cosa piccola solo 3mm possa fare così male", riferendosi al calcolo renale. Ora Pinturicchio si prenderà giorno di riposo prima di tornare alla vita di tutti i giorni. Intanto ha ricevuto il messaggio della Juventus: "Auguri di pronta guarigione, get weel soon". E con la Signora anche quelli di tanti tifosi, amici e sportivi. "Tutto passa, Alex. Forza", gli ha scritto Max Biaggi. "Guarisci in fretta, amico mio", l'augurio di Luis Figo.