Diego Armando Maradona: un "derby" tra figli ed ex compagne per la sua eredità

L'eredità di Maradona fa scontrare le sue ex: Claudia Villafane e Veronica Ojeda

Diego Armando Maradona continua a far discutere, a quasi due anni dalla sua morte prematura. C'è in ballo la sua eredità, sulla quale si stanno scontrando l'ex moglie Claudia Villafane e la fidanzata dell'ultima parte della sua vita, Veronica Ojeda, che dall'ex “Pibe de Oro” ha avuto un figlio, Diego Fernando, che oggi ha nove anni.

Adesso Veronica Ojeda sta con Mario Baudry, il quale in una recente intervista ha detto che l'unità di intenti seguita all'apertura del testamento si è sgretolata per motivi economici: Dalma e Giannina, figlie di Diego e Claudia, avrebbero firmato contratti per la produzione di un vino col brand del loro leggendario papà, senza informare gli altri eredi.

Veronica Ojeda parla apertamente di una sorta di “derby”, con due squadre ben distinte: da un lato le figlie che Maradona che avuto con Claudia, dall'altro suo figlio Diego Fernando (ovviamente rappresentato da lei), con i figli nati da relazioni extraconiugali e riconosciuti solo in seguito Jana Maradona (figlia dell’argentina Valeria Sabalain) e Diego Armando Maradona Junior (figlio dell'italiana Cristiana Sinagra).

Claudia Villafane, alla tv argentina, ha smentito le parole di Veronica Ojeda, ma questo non ha fatto che chiarire ancora meglio il livello di tensione che c'è nella “famiglia allargata” del compianto Maradona, pace all'anima sua.