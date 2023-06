Diletta Leotta, Alessia Marcuzzi e... il sex toy trovato in camera dei genitori. Su Karius-Milan...

Diletta Leotta e Alessia Marcuzzi, parte col botto Mamma Dilettante

Alessia Marcuzzi è la prima ospite del nuovo podcast e vodcast di Diletta Leotta, Mamma Dilettante, disponibile su YouTube e sulle principali piattaforme di distribuzione.

Durante il talk con Diletta, Alessia ha parlato della sua famiglia allargata. “Sono molto più amica di Gaia (Lucariello, attuale compagna di Simone Inzaghi, ndr) e Wilma (Faissol, attuale moglie di Francesco Facchinetti, ndr) che di Simone e Francesco! In realtà ci vogliamo tutti molto bene... Io sono andata al matrimonio di Gaia [...] è stato un magnifico matrimonio. Noi abbiamo passato anche tante feste di Natale insieme. La nostra gestione famigliare dipende anche da noi, e loro sono due donne intelligentissime perché hanno saputo trovare il giusto equilibrio". Sul tema dell’indipendenza femminile Alessia Marcuzzi ha aggiunto: "Io ho sempre spiegato ai miei figli che una mamma appagata sul lavoro è una mamma più felice e serena. L'ho spiegato soprattutto a Mia: l'indipendenza economica per me è la base ed è una cosa che insegno anche a lei. Le dico sempre: è importante che tu non debba dipendere da un uomo, perché nella vita non si sa mai. Io ho due figli, mi sono lasciata dai papà. [...] sono il capofamiglia e questa è una cosa molto importante”.

Alessia Marcuzzi a Diletta Leotta: "Da piccola ho trovato un sex toy in camera dei miei genitori''

“Cosa faresti se tuo figlio o figlia trovasse in casa un sex toy?”, chiede Diletta Leotta ad Alessia Marcuzzi. E lei svela: “Da piccola ho trovato un sex toy in camera dei miei genitori”, spiega la conduttrice prendendo in contropiede la signora del calcio italiano. “Mia madre mi ha avuto giovanissima, 19/20 anni”, sottolinea la Marcuzzi. E racconta: “L’ho beccata… Beh ora ti dico una cosa per cui vorrai il numero di mia mamma: io da piccola l’ho trovato… L’ho trovato nel cassetto di mamma e papà, ma non avevo capito bene cosa fosse, l’ho capito dopo, nel tempo. Diciamo che i miei genitori sono molto liberi in tutto, nel senso che non sono mai stati oppressivi o bigotti”, spiega facendo ridere Diletta Leotta. “Loro non sanno che l’ho trovato, non credo di averglielo mai detto. Ho tenuto questo segreto fino a oggi, credo di sì. Però poi, quando sono cresciuta… In quel momento non sapevo cosa fosse, quando qualche anno dopo ci ho pensato, ho detto: ‘Ragazzi sono proprio dei geni’. Mia madre era avanti anni luce”.

Diletta Leotta e il sogno: Loris Karius all'Inter? O al Milan. O al Monza...

Intanto in tema di calciomercato tiene ancora banco tra i tifosi l'indscrezione dei giorni scorsi firmata Dagospia. "Diletta Leotta sognerebbe un trasferimento in Italia del suo compagno (Loris, Karius, ndr)". E ancora: "Un desiderio che il volto di Dazn avrebbe espresso non solo al suo Loris ma anche ad amici e colleghi, tanto da "proporlo", se così si può dire, all'Inter. Idea che però non avrebbe scaldato i cuori dei dirigenti nerazzurri. Diletta "procuratrice" punterà adesso su Milan o Monza?"