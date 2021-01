Diletta Leotta e Can Yaman fidanzati: cinque giorni in hotel a Roma. Il gossip

DILETTA LEOTTA E CAN YAMAN FIDANZATI SECONDO CHI

Diletta Leotta e Can Yaman innamorati? Lo scrive il settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 13 gennaio. un gossip clamoroso che vede protagonisti la splendida presentatrice di Dazn e l'attore turco, considerato uno degli uomini più belli del mondo.

DILETTA LEOTTA E CAN YAMAN, CINQUE GIORNI IN HOTEL A ROMA

Stando a queste indiscrezioni Diletta Leotta e Can Yaman hanno passato cinque giorni di passione in un grande albergo del centro di Roma.

DILETTA LEOTTA E CAN YAMAN, I BACI E L'AMORE

Il settimanale diretto da Alfonso Signorini pubblica le immagini esclusive dei baci e delle effusioni che i due si sono scambiati e la cronaca dei giorni che hanno visto nascere un nuovo, travolgente amore.

Diletta Leotta, che ormai ha chiuso definitivamente la storia con il pugile Daniele Scardina, ha raggiunto a Roma Can Yaman. L'attore protagonista della fiction di Canale 5 "Daydreamer" è arrivato in Italia per girare uno spot pubblicitario diretto da Ferzan Ozpetek e per firmare il contratto per la nuova serie su Sandokan, firmata Lux Vide. Diletta e Can si sono lasciati domenica mattina quando Yaman è tornato in Turchia e la Leotta si è recata allo stadio per la partita Roma-Inter andata in onda su Dazn. Tutte le immagini della nuova coppia d'oro del 2021 su Chi in edicola da mercoledì 13.