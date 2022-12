Diletta Leotta, Natale "caldissimo" in Sicilia (foto). Giallo Karius.. Gossip

Diletta Leotta, Natale in famiglia nella calda Catania. Foto

Diletta Leotta si gode un po' di riposo in Sicilia (in attesa che la serie A riprenda il 4 gennaio col big match Inter-Napoli su Dazn): è tempo di Natale e la conduttrice siciliana lo passa in famiglia. Tra l'altro il meteo in questi giorni recita: caldo anomalo nel Sud Italia e la showgirl posta addirittura un video di una persona che nuota al mare. A Catania sembra primavera e anche l'abbigliamento di Diletta si adegua alla stagione anomala. Ma la foto che fa battere il cuore dei fans la posta in abito da sera davanti a un albero di Natale: la Leotta come sempre è di un fascino unico come testimoniano anche la pioggia di commenti e like di fans e followeers.

Diletta Leotta, Karius in campo col Newcastle nel weekend di Natale

Un dubbio ha colpito gli esperti di gossip: ma il fidanzato di Diletta Leotta, Loris Karius è o non è in Sicilia con lei? Improbabile: il calcio in Inghilterra è ripartito e il Newcastle a Santo Stefano sarà in campo contro il Leicester. I Magpies il 31 dicembre affronteranno poi il Leeds. Tra l'altro Karius ha il contratto in scadenza a gennaio, ma l'allenatore Eddie Howe, convinto del suo rendimento, ha già chiesto al club di rinnovare il matrimonio con l'ex portiere del Liverpool.