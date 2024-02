Diletta Leotta gol, Sanremo 2024 dopo Inter-Juventus: meglio di Annalisa!

Sanremo 2024, Diletta Leotta e Annalisa incantano il pubblico. Look spettacolare

Annalisa ha lasciato tutti senza fiato sul palco dell'Ariston: la fuoriclasse della canzone italiana ha cantato "Sinceramente", performance premiata con il podio di serata (dietro ad Angelina Mango e Loredana Bertè) con l'obiettivo di vincere di Sanremo 2024 sabato notte. Da restare senza fiato anche il suo look in minigonna e reggicalze (qui le foto sue e di Angelina Mango).

Ma a incantare il pubblico del Festival c'è anche Diletta Leotta, che sta seguendo la kermesse canora per RadioMediaset (ogni mattino è in onda con 105 Take Away assieme a Daniele Battaglia).

La musa della serie A passa dalla Scala del Calcio (Stadio Giuseppe Mezza di San Siro) con Inter-Juventus domenica sera - derby d'Italia che ha seguito come sempre per Dazn - a Sanremo 2024. Cambia la location, ma i look di Diletta Leotta sono sempre da favola. Guarda le foto in gallery.