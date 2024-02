Federica Brignone da applausi sul palco di Sanremo 2024. "Sciare è musica"

Questa volta Federica Brignone ha incantato tutti senza sci ai piedi: la fuoriclasse italiana (terza in Coppa del mondo - che ha vinto nel 2020 - e capace di vincere 24 gare in carriera con 63 podi complessivi) è salita sul palco nella prima puntata del Festival di Sanremo 2024 con un abito nero e un sorriso che ha conquistato il teatro Ariston. Spigliata poi col microfono a lanciare l'esibizione di Loredana Bertè.

Il direttore artistico Amadeus ha ricordato la frase il soprannome di Federica Brignone ("La tigre delle nevi") e una sua frase molto bella sulla disciplina: "Sciare è musica".

Federica Brignone ha portato un dono sul palco: "Questo è il mio casco, per portare qualcosa del mio sport, ma gli sci e i bastoni erano troppo ingombranti", ha detto la 33enne atleta lombarda.

Sanremo 2024, Brignone: perchè non ha potuto salutare la Goggia infortunata (e parlare delle Olimpiadi Milano Cortina 2026)

Molti spettatori si aspettavano un saluto o una battuta su Sofia Goggia, l'altro fenomeno dello sci italiano, che nelle scorse ore ha chiuso anticipatamente la sua stagione per la rottura di tibia-perone e non potrà rientrare prima del prossimo autunno - a questo punto è difficile che riesca a conquistare la quinta Coppa del mondo di Discesa Libera (dove stava dominando, con 89 punti di vantaggio su Stephanie Venier seconda).

Il motivo lo ha spiegato la manager di Federica Brignone. "Solo un problema di tempo. Purtroppo non l’hanno neppure fatta parlare. Purtroppo sono tempi televisivi", le parole di Giulia Mancini all'Adnkronos.

La campionessa italiana ha avuto tempi molto stretti e non è infatti riuscita ad accennare neppure alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 come era previsto. Mentre stava cercando di parlare è arrivata la battuta di Marco Mengoni che è intervenuto dicendo "non sono mai stato sulla neve, mai stato sugli sci". Poi il tempo per proseguire si è esaurito (in scaletta erano solo 4 minuti complessivi) visto che doveva arrivare sul palco Loredana Bertè (poi strepitosa e prima nella classifica di serata davanti ad Angelina Mango e Annalisa).

Leggi anche