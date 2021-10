Diletta Leotta show: vestitino nero e palleggi a bordocampo per la regina di Dazn

Diletta Leotta va in gol. Il video della presentatrice di Dazn (e sempre più regina sui social, sfiora gli 8 milione di followers su Instagram) che palleggia a bordo campo prima del derby dello scorso weekend tra Torino e Juventus (vinto da bianconeri con il gol partita di Manuel Locatelli) ha fatto il pieno di like su IG (quasi mezzo milione in cinque giorni).