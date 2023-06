Diritti tv serie A, Mediaset accelera per la partita in chiaro su Canale 5. Sky e Dazn...

Diritti tv Serie A: Sky, Dazn e Mediaset in gol

Inizia a delinearsi lo scenario legato ai diritti tv della serie A a partire dal 2024/2025 (ossia non la prossima, ma la stagione successiva): la Rai si è chiamata fuori dalla corsa e, notizia dell'ultima ora, anche Discovery, Paramount e Amazon (che trasmette in match di Champions League ogni turno in esclusiva) non parteciperanno all'asta. Dunque in campo ci sono 'solo' tre pretendenti: Sky, Dazn e Mediaset. Rispetto al duopolio del triennio in corso la novità è la presenza del Biscione che però potrebbe non sparigliare più di tanto gli attuali equilibri televisivi del calcio italiano, ma, al contrario, aggiungere una interessante novità per i tifosi.

Diritti tv Serie A non raggiunta quota 1,2 miliardi a stagione

Infatti, secondo quanto emerge dall'Assemblea di Lega Serie A è vero che le offerte per i diritti tv sono state inferiori rispetto all’obiettivo minimo fissato (1,2 miliardi a stagione, con una crescita fino al 20% in caso di assegnazione quinquennale), ma ora scatterà una trattativa privata con i 3 player rimasti e, le offerte di Dazn e Sky non sembrano essere molto differenti rispetto a quelle attuali.

Dunque la sensazione al momento è che potrebbero dividersi nuovamente la serie A - vedremo se con equilibri simili agli attuali (Dazn 10 partite e 3 in co-esclusiva con Sky ogni giornata) o con qualche aggiustamento. Che, può arrivare per l'appunto grazie a Mediaset, decisa a trasmettere alcune partite in esclusiva chiaro: la soluzione più interessante porta alla serie A in diretta al sabato sera su Canale 5 in prime time (per un totale di 38 match, ma ci sono pacchetti con 79 sfide free in vendita o con solo 5).

Ricordiamo che il bando in essere dei diritti tv ha portato al calcio italiano 927,5 milioni a stagione. Siamo lontani da quota 1,2 mld (che la Lega calcio sperava di prendere), ma la sensazione è che si potrebbe arrivare a una 'via di mezzo' tra sogno e realtà.

Diritti tv Serie A partite in chiaro per pacchetti

Pacchetto 1 – 5 partite in chiaro a stagione

Pacchetto 2 – 41 partite in chiaro a stagione

Pacchetto 3 – 42 partite in chiaro a stagione

Pacchetto 4 – 79 partite in chiaro a stagione

Pacchetto 5 – 5 partite in chiaro a stagione

Pacchetto 6 – 7 partite in chiaro a stagione

Pacchetto 8 – 38 partite in chiaro a stagione