Diritti tv, Serie A svolta: via libera ai fondi di private equity. Le offerte

Calcio: su diritti tv ok a fondi, in corsa solo CWC e Bain

L'assemblea della Lega Seria A ha scelto di andare avanti con le offerte presentate da due cordate di fondi di private equity per la costituzione della media company in cui confluiranno i diritti televisivi della massima serie per la prossima stagione. Le due cordate sono quelle composte da CWC-Advent-Fsi e da Bain Capital che si e' invece associata a NB Reineissance Partners. Entrambe le proposte prevedono l'ingresso nel 10% del capitale della futura media company. Bocciate le proposte di tipo misto avanzate da Fortress e quelle di finanziamento di GSO-Blackstone, General Atlantic, Apollo e Sixth State del gruppo TPG.

Ora saranno valutate le singole offerte per ora nessuna decisione: dal punto di vista economico la cordata Cvc, Advent e Fsi ha messo sul piatto 1,625 miliardi per il 10%, mentre il duo Bain-Nb Renaissance offre 1,35 miliardi sempre per il 10%.

Calcio: da assemblea Seria A si' a progetto per media company

La Lega di Serie A ha dato il via alla creazione di una media company per la commercializzazione dei diritti tv del campionato italiano. I 20 presidenti dei club, nel corso dell'assemblea in corso a Milano, hanno votato infatti all'unanimita' la creazione di una newco che si occupera' della vendita dei diritti televisivi.