Donnarumma choc: tacchetti in faccia da Singo esce sanguinante: 10 punti sul volto - LE FOTO

Donnarumma choc: tacchetti in faccia da Singo (ammonito...) esce sanguinante: 10 punti sul volto

Una brutta serata per Gigio Donnarumma. Nel corso del match tra Monaco e PSG - vinto 4 a 2 dai campioni di Francia che volano a +10 della coppia rivale formata dallo stesso Monaco e del Marsiglia di De Zerbi - il portiere della nazionale italiana ha subito una brutta entrata, Wilfried Singo.

L'ex difensore del Torino - in uno scontro di gioco - lo ha colpito in faccia con i tacchetti della scarpa mentre Gigio operava un'uscita bassa. L'estremo difensore del Paris Saint Germain è stato costretto a lasciare il campo (al suo campo al 22° è entrato il portiere ucraino Safonov), per poi farsi mettere dei punti di sutura sul volto sanguinante.

Donnarumma, "trauma facciale con ferite multiple"

Donnarumma brutto taglio che va da sotto l'occhio destro alla parte bassa della guancia: la diagnosi parla di "trauma facciale con ferite multiple".

Singo era stato ammonito in precedenza, nell'occasione l'arbitro non ha estratto il secondo giallo - che avrebbe portato all'espulsione - considerandolo uno scontro fortuito.

Una decisione che ha provocato rabbia nel Psg. Capitan Marquinhos ha spiegato: "Non so se l'arbitro fosse nella posizione sbagliata, ma bisognava chiamare il VAR, dobbiamo proteggere i giocatori". E Gonçalo Ramos: "In una situazione come questa, non dare il cartellino rosso è un gesto forte. La sua guancia era completamente aperta".





Monaco - Paris Saint-Germain 2-4

GOL: 24' Doué (P), 53' rig. Ben Seghir (M), 60' Embolo (M), 64' e 97' Dembelé (P), 83' Gonçalo Ramos (P).