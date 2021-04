Donnarumma, tentazione Juventus: ansia Milan e intrecci con Szczesny

Donnarumma-Milan, l'offerta di rinnovo in stand by

La Juventus nel futuro di Gianluigi Donnarumma? Sino a quando non sarà arrivata la firma per il rinnovo di contratto con il Milan (in scadenza al 30 giugno) tutte le possibilità restano aperte. La sensazione è che sia improbabile una rottura che porti il portiere rossonero a lasciare a parametro zero il club che l'ha cresciuto e in cui gioca da dieci anni. Sul tavolo di Gigio c'è un'offerta importante da parte del Diavolo: 8 milioni netti per cinque anni. Un investimento da 80-100 milioni di euro (tra ingaggio lordo e commissioni) per il Milan su un giocatore che considera un simbolo. E la fumata bianca ancora non è arrivata. Al di là delle cifre, come noto, Mino Raiola preferirebbe prendere un impegno più breve (un paio d'anni), anche per cercare di capire che calcio sarà nel medio periodo, quando tutti si aspettano una ripresa economica dopo la crisi per la pandemia covid. E la Juventus? I bianconeri sono alla finestra.

Donnarumma-Juventus? Intreccio con Szczesny

Di un interesse bianconero per Donnarumma si parla da anni. Investire 10-12 mln netti su Gigio potrebbe non essere un azzardo, ma a un patto: vedere Szczesny. Incassando una ventina di milioni netti dal suo cartellino e risparmiando ovviamente sullo stipendio del portiere polacco (che ne prende 6,5) si potrebbe fare un investimento sì importante, ma su un portiere che rappresenta il futuro del calcio mondiale. Un po' come accadde a suo tempo con Gigi Buffon quando arrivò a 23 anni dal Parma (Donnarumma ne ha 22 ora). Il problema è che in un mercato ancora bloccato per la crisi, al momento offerte per Szczesny non ne sono arrivate. Per tutte queste ragioni al momento Donnarumma alla Juve resta più una suggestione, dovrebbero incastrarsi molte tessere per comporre il puzzle.

Donnarumma-Milan, incognita sulla durata del rinnovo

E Gigio resterà più probabilmente ancora al Milan (con tutte le incognite sull'accordo di durata del rinnovo di cui si diceva). Il Psg? Al momento i parigini sono coperti con Keylor Navas (contratto sino al 2023): Leonardo è un grande estimatore di Donnarumma, ma vale il discorso della Juventus, prima bisognerebbe trovare un acquirente per l'attuale portiere titolare. Oppure attendere un paio d'anni, quando le congiunzioni astrali del mercato saranno migliori...