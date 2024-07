Dopo le smentite il fratello di Schumacher fa coming out. Ralf: "Bello..."

Ralf Schumacher fa coming out: "La cosa più bella nella vita è quando hai al tuo fianco il partner giusto con cui puoi condividere tutto"

Ralf Schumacher ha fatto coming out con un post su Instagram in cui si mostra di spalle insieme al compagno Etienne, con cui intrattiene una relazione da due anni. "La cosa più bella nella vita è quando hai al tuo fianco il partner giusto con cui puoi condividere tutto", ha scritto l'ex pilota di Formula 1. Lo scatto rivelatore arriva dopo che il fratello di Michael aveva smentito per anni le voci sulla sua omosessualità iniziate a circolare dopo la fine del matrimonio con l'ex moglie Cora.

Auto Bild Motorsport nel 2014 scriveva infatti che l'ex moglie di Ralf Schumacher avrebbe avuto una relazione con un altro uomo proprio per l'omosessualità del marito. L'ex pilota aveva negato tutto affermando che il matrimonio stesse procedendo al meglio. Dopo qualche mese i due si erano denunciati a vicenda per lesioni personali. Si dice che la lite fosse scoppiata per la custodia del figlio David.

"Ho partecipato alla festa di apertura di un locale di proprietà di una coppia gay. - aveva risposto Ralf Schumacher alle nuove indiscrezioni lanciate dal quotidiano tedesco - Ho fatto assieme a loro una foto, che poi è stata appesa nel suddetto locale. Ma, anche a costo di deludere amaramente qualcuno, voglio dire che io non sono gay. Si tratta di una diceria pazzesca”.