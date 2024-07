Ricatto alla famiglia Schumacher, arrestato ex addetto alla sicurezza

Schumacher, ricatto milionario alla famiglia. Arriva un nuovo arresto

Nuovo arresto legato al tentativo di ricatto ai danni della famiglia dell'ex campione del mondo di Formula 1, Michael Schumacher. Dopo i due sospettati e una donna (poi rilasciata), è stato arrestato un quarto uomo. Si tratterebbe di un ex dipendente della sicurezza della famiglia Schumacher, come riporta Bild. L'arresto è stato effettuato per conto della Procura di Wuppertal.

Nel corso delle indagini è emerso che i ricattatori dovevano essere stati aiutati da un complice che aveva "conoscenza della vita personale" della famiglia. Il 52enne ex addetto alla sicurezza di Wülfrath, nel Nord-Reno Vestfalia avrebbe avuto l'incarico di digitalizzare le foto private della famiglia e di renderle accessibili ai due autori del tentato ricatto. Questi avrebbero chiesto 15 milioni di euro. Stando ad alcune indiscrezioni i due avrebbero promesso una commissione all'ex addetto alla sicurezza.