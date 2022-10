Dybala, infortunio mentre calcia il rigore. Ansia Roma e Mondiale a rischio

Dybala, infortunio alla coscia sinistra in Roma-Lecce dopo il rigore del 2-1

"Le condizioni di Dybala? Dico male, per non dire molto male. Se lo rivediamo nel 2023? Non sono un dottore, ma per esperienza dico che è difficile rivederlo presto", spiega l'allenatore della Roma, Josè Mourinho, sull'infortunio della Joya dopo la vittoria dei giallorossi, per 2-1, sul Lecce che porta i giallorossi a 4 punti dal Napoli capolista.

L'attaccante argentino della Roma si è infortunato subito dopo aver battuto il rigore della vittoria e si è accomodato in panchina (al suo posto è entrato Matic), con la borsa del ghiaccio sulla coscia sinistra.

Dybala infortunio dopo aver tirato il rigore di Roma-Lecce

Dybala dopo aver segnato il gol del 2-1 per la Roma contro il Lecce di Baroni a inizio ripresa ha subito sentito un fastidio alla coscia sinistra, al punto da non riuscire nemmeno a esultare per il ritrovato vantaggio dopo le reti di Smalling e Strefezza nel primo tempo.

Dybala infortunio, si teme una lesione

Si teme una lesione al quadricipite della coscia sinistra (in quel caso rischio stop di 30 giorni circa): un problema metterebbe a rischio anche la partecipazione al Mondiale di calcio in Qatar (che inizia il 21 novembre a si concluderà il 18 dicembre) per Dybala. Un brutto guaio per la Roma, attesa da un tour de force importante tra campionato ed Europa League, con match importantissimi come dell'Olimpico contro il Napoli il 23 novembre e il derby con la Lazio del 6 novembre.

Paulo Dybala (Lapresse)



Tornando alla vittoria sul Lecce, pur in superiorità numerica, la Roma ha faticato: "C'è stanchezza fisica e mentale - ha spiegato Mourinho ai microfoni di Dazn -. È dura giocare dopo l'Europa. Si vede, invece, che Atalanta e Udinese non devono disputare le coppe. Abbiamo approcciato il match bene e in modo intenso. Abbiamo gestito non bene la palla in undici contro dieci. Il Lecce ha rischiato negli ultimi dieci minuti con il risultato aperto, il pareggio sarebbe stato un disastro".