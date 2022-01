Dybala non rinnova con la Juventus: clamorosa indiscrezione dall'Argentina

Dybala-Juventus, addio a parametro zero?

Paulo Dybala avrebbe deciso di non rinnovare il contratto con la Juventus. L'indiscrezione viene riportata dagli argentini di TyC Sports. La Joya, 28 anni è in scadenza a giugno e non intenderebbe accettare le nuove e diverse condizioni per il rinnovo proposte dai dirigenti bianconeri. Secondo la tv argentina, se la Juventus non cambierà le carte in tavola, Dybala sarebbe pronto ad ascoltare le offerte di altri club.

"Salvo un cambiamento radicale della sua situazione, Paulo Dybala ha deciso di non rinnovare con la Juventus il contratto in scadenza il 30/06/2022. Il calciatore era sconvolto dal fatto che il club abbia cambiato le condizioni per il nuovo accordo. Con questo scenario, è già pronto ad ascoltare offerte" (Cesar Luis Merlo, giornalista TyC Sports).

Dybala-Juventus, le parole di Arrivabene e Allegri

Nel pre partita di Inter-Juventus, che ha visto i nerazzurri conquistare la Supercoppa italiana (2-1, con gol decisivo di Alexis Sanchez al 121°), l'amministratore delegato bianconero Maurizio Arrivabene alla domanda se si fosse confrontato con Dybala aveva risposto ai microfoni di Mediaset: "Non mi confronto con nessuno, dico quello che penso. Voglio vedere carattere, grinta e voglia di vincere. Chi porta il numero 10 nella Juventus deve rendersi conto del peso che ha questo numero per noi. Il discorso che ho fatto su di lui vale per tutti".

Max Allegri invece nel post match perso contro l'Inter, aveva spiegato a Sky: "Per quanto riguarda i contratti sono cose a cui pensa la società. Abbiamo rischiato nelle partite precedenti a farlo giocare sempre perché è tornato da poco dall'infortunio e non era previsto. Stasera c'era anche la possibilità dei supplementari, aveva 60 minuti nelle gambe e, dunque, o li faceva prima o dopo. Kulusevski ha comunque giocato bene, per 60-70 minuti la squadra ha tenuto una grande intensità. Abbiamo cominciato male, timorosi, poi abbiamo preso fiducia, abbiamo giocato con calma e lucidità, mostrando grande sicurezza. Chi al posto di Chiesa? Non cerchiamo nessuno...".