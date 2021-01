Eibar-Atletico Madrid sorpresa: fa gol il portiere Marko Dmitrovic

Marko Dmitrovic, gol del portiere in Eibar-Atletico Madrid

Nella sfida tra Eibar e Atletico Madrid va in gol... il portiere. Marko Dmitrovic sorprende tutti al 12° quando l'arbitro concede un rigore per i padroni di casa e si presenta sul dischetto. Bella poi l'esecuzione: Oblak da una parte e palla dall'altra.

Una rete che entra nella storia della Liga: è il settimo estremo difensore ad andare a segno nella storia del campionato spagnolo. La prodezza di Dmitrovic però non basta all'Eibar che viene raggiunto e rimontato da una doppietta di Luis Suarez. Il gol decisivo del Pistolero arriva all'88° sempre grazie a un penalty. Chi di rigore punisce...

Per l'Atletico Madrid una vittoria importante: la squadra di Diego Pablo Simeone consolida il primo posto nella Liga con 44 punti: 7 in più del Real Madrid (in crisi e con Zidane sul filo del rasoio) e per giunta anche con una partita in meno dei cugini. Il Barcellona è ancora più lontano: a meno dieci e pure in blaugrana hanno una partita in più dei colchoneros.