Real Madrid umiliato (da una squadra di C) e Zidane a rischio: "Ciclo finito"

Zinedine Zidane a rischio. Marca: "Ciclo finito con il Real Madrid"

Zidane e il Real Madrid marciano verso una separazione. Magari non sarà esonero immediato, ma a fine stagione il divorzio sembra inevitabile (è legato da un contratto da 12 milioni di euro netti a stagione fino al 2022). Il Marca, principale quotidiano sportivo madrileno, parla di 'ciclo finito'. Non è la prima volta in questi anni che si parla di addio tra Zizou e Florentino Perez: in passato poi i blancos hanno avuto rush finali importanti arrivando a vincere titoli importanti (Liga o Champions League), riuscendo così a mettere a tacere così tutte le indiscrezioni.

Zidane e l'umiliazione del Real Madrid contro una squadra di serie C in Coppa del Re

Il Real Madrid potrebbe anche riprendersi pure quest'anno: è secondo nella Liga a quattro punti dall'Atletico Madrid (ma la squadra di Simeone ha due partite da recuperare) ed è agli ottavi di Champions League (sorteggio contro l'Atalanta di Gasperini). La sensazione è però di un lungo addio tra Zidane e i blancos. La bruciante sconfitta contro una squadra di serie C in Coppa del Re è un duro colpo in tal senso. "Sono l'allenatore e come sempre non ho problemi a prendermi le colpe anche perche' i giocatori ce l'hanno messa tutta e se avessimo fatto il 2-0 ora faremmo altri discorsi, ma il calcio e' questo, siamo fuori dalla Coppa e mi prendo le mie responsabilità", ha detto Zidane a fine partita. "Sono cose che nel calcio possono succedere, non e' una vergogna, e' un giorno triste, ma continueremo a lavorare pensando alla Liga e alla Champions".

Zidane, esonero del Real Madrid. "Io sono tranquillo"

Zizou il rischio esonero comunque non lo esclude: "Quando si perde se ne parla sempre, vedremo quello che succedera', ma io sono tranquillo anche se dispiaciuto. Non mi piace perdere, tutte le sconfitte sono dolorose per me e per i miei giocatori".

Zidane esonero? Raul e Gallardo in lista del Real Madrid

Se le cose dovessero precipitare in Spagna si parla di Raul in pole come sostituto: il leggendario attaccante del Real Madrid da mesi viene accostato alla panchina blanca e nel frattempo si sta facendo le ossa su quella del Real Madrid Castilla (la squadra B, come fece Zizou a suo tempo: anche se il francese aveva anche fatto da secondo a Carlo Ancelotti). In alternativa è spuntato il nome di Marcelo Gallardo, tecnico del River Plate, molto stimato dalle parti del Santiago Bernabeu. In questo momento è più defilato Massimiliano Allegri, libero dal contratto che lo legava alla Juventus dal 30 giugno 2020.