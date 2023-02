Elena Fanchini morta a 37 anni. Il mondo dello sci in lutto

Elena Fanchini è morta: il mondo dello sci in lutto

E' scomparsa a 37 anni l'ex sciatrice Elena Fanchini. L'azzurra era malata da tempo, lottava contro un tumore. In carriera aveva collezionato un argento mondiale in discesa libera a Bormio 2005 e due vittorie in altrettante gare di Coppa del mondo.

Sconfitto il tumore che l'aveva colpita nel 2017, Elena Fanchini si e' dovuta arrendere alla recidiva della malattia. L'ex sciatrice azzurra era la maggiore delle sorelle Fanchini (Nadia e Sabrina le sorelle, tutte ex atlete di Coppa del Mondo). A gennaio Sofia Goggia le aveva dedicato la vittoria in discesa libera a Cortina: "Eli e' per te" le parole dell'olimpionica. E Elena Fanchini le aveva risposto: "Quel pettorale rosso mi ha regalato un sorriso".

Elena Fanchini, la medaglia d'argento ai Mondiali e due vittorie in Coppa del Mondo di sci

Un lutto ha colpito la squadra femminile di Coppa del mondo di sci alpino e tutta la famiglia degli sport invernali nel corso dei mondiali di sci in Francia. Al termine di una grave malattia, è mancata nella sua casa di Solato a soli 37 anni Elena Fanchini, campionessa bresciana ritiratasi nel 2017: aveva sconfitto la malattia nel 2018 ed era tornata sulle piste, prima di ritirarsi definitivamente nell'aprile 2020.

Nata a Lovere (Bs) il 30 aprile 1985, Elena si mise in luce nella discesa libera dei Mondiali di Santa Caterina Valfurva del 2005 quando, a nemmeno 20 anni, conquistò una strepitosa medaglia d’argento alle spalle di Janica Kostelic. Sorella delle ex nazionali Nadia e Sabrina, ha preso parte a sei edizioni dei Mondiali e a tre Olimpiadi. In Coppa del mondo conquistò due vittorie in discesa a Lake Louise nel 2005 e a Cortina nel 2015, per un totale di quattro podi, nonostante una serie ripetuta di infortuni che non le hanno mai tolto il sorriso e la capacità di farsi amare dalle compagne di squadra e dalle avversarie. Il Presidente Flavio Roda e tutta la famiglia della Federazione Italiana Sport Invernali è vicina a Nadia, Sabrina, papà Sandro e mamma Giusi in queste difficili ore.