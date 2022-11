Elisa Esposito cacciata dal pulman della nazionale da Bonucci: fake news. Ecco la verità

Elisa Esposito cacciata dal pulman della nazionale da Bonucci, la prof di corsivo sulla fake news: "Secondo voi io salgo sul pullman della nazionale così a caso. Non ero io"

Sui social si sparge la fake news: Elisa Esposito, la prof di corsivo, cacciata dal pulman della nazionale di calcio da Bonucci. Una bufala nata e divenuta virale su TikTok a causa di un video da milioni di visualizzazioni in cui una ragazza, salita sul pullman della nazionale italiana, verrebbe cacciata dal difensore azzurro e della Juventus Leonardo Bonucci. “No, no, no, non puoi salire qui. Scendi” sono le parole che si sentono dal video.

Per qualche ragione misteriosa qualcuno ha pensato erroneamente che fosse Elisa Esposito. Nulla di vero. E lei ha chiarito tutto: "Ho i DM dell’altro social intasati di questi messaggi (Scendi oh n.d.r.). Anche i commenti qua su TikTok. Ma io vi giuro che non so neanche di cosa state parlando. Poi apro i TikTok, vado nelle tendenze e trovo “Elisa Esposito cacciata da Bonucci”. Ma in che senso? Ma raga, no! Le cose sono due: o TikTok è impazzito. Ma raga io a momenti non so neanche chi è. Giuro non ero io quella ragazza. Ma poi secondo voi io salgo sul pullman della nazionale così a caso. Non ero io".

Elisa Esposito cacciata dal pulman della nazionale da Bonucci, la fake news. Parla la prof di corsivo. Video