Elisabetta Canalis, trasparenze da urlo. Diletta Leotta, che scollatura. Foto

Selfie con trasparenze sexy che mettono in evidenza una volta in più il fisico da urlo di Elisabetta Canalis. Bella più che mai e in grande forma, d'altra parte la showgirl è una grande sportiva: palestra e kickboxing nel suo menù di allenamenti settimanali. I risultati sono sotto gli occhi di tutti. "Ely ma come fai a essere sempre così perfetta???", le chiedono i fans con tanti cuoricini in allegato alla domanda.

Diletta Leotta, scollatura super: Mamma Dilettante da sogno

E a proposito di sensualità a mille, ecco Diletta Leotta. La foto della conduttrice sportiva di Dazn nel camerino di Che tempo che fa (domenica scorsa ultima puntata del 2023 per il programma di Fazio Fazio che ha chiuso un autunno clamoroso negli ascolti tv del Nove) fa sussultare il suo pubblico.

"Last special night", scrive la showgirl e compagna di Loris Karius. Non sfugge ai folloower la scollatura che fa si largo nell'abbigliamento molto elegante e raffinato.

Diletta Leotta in queste giorni poi è andata in gol con la seconda stagione di Mamma Dilettante. Esplosiva la prima puntata con Federica Pellegrini che si è trovata di fronta a una domanda scomodissima. "Siete stati un po' stronzi", ha commentato la Divina che poi non si è sottratta alla risposta.

