Elisabetta Canalis, tuta con taglio sotto il seno (Foto). Star nell'evento stile Las Vegas

Elisabetta Canalis sul ring: kickboxing show 'stile Las Vegas'

Elisabetta Canalis salirà sul ring della Reggia di Venaria alle porte di Torino in un evento che viene definito "stile Las Vegas". Si preannuncia un grande show di kickboxing il 24 giugno con il match che vedrà impegnata la showgirl sarda contro Angelica Donati sulla distanza delle 3 riprese da un minuto e mezzo ciascuna in un combattimento con le regole dello stile kick light (pugni al di sopra della cintura, calci a tutto il corpo ma senza affondare i colpi a potenza piena perchè il knock out non è previsto. Le due atlete indosseranno caschetto e parastinchi).

Non solo Canalis. Anzi, grande rilievo tecnico per gli altri match in programma. Nel combattimento più importante, il campione del mondo dei pesi gallo Wako-Pro Luca Cecchetti difenderà il titolo contro il fuoriclasse francese Franck Giovanni Gross sulla distanza delle 5 riprese da 3 minuti ciascuna con le regole dello stile K-1: pugni, calci e ginocchiate. Presenterà l'evento la popolare influencer Alice De Bortoli affiancata da Valerio Lamanna, la voce degli sport da ring in Italia.



Elisabetta Canalis contro Rachele Muratori sul ring della Reggia di Venaria Reale un anno fa



In attesa di vederla sul ring della Kickboxing, Elisabetta Canalis ha lasciato tutti senza fiato alla sfilata di Firenze (Pitti Uomo), dove ha sfoggiato una sensualissima jumpsuit con underboob a vista. La tutina total black con dei dettagli cut out sotto il seno dell'ex velina fa sognare i suoi milioni di fans. E a proposito di sogni, la stessa Eli, documentando sui social la sua trasferta nel capoluogo toscano, ci ha scherzato su: “Ed allo scoccare della mezzanotte l’incantesimo svanirà e ti ritroverai sul treno Firenze Milano”. Prossima tappa Reggia di Veneria, alla conquista di Torino.

