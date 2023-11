Elodie, A fari spenti record (e sexy trasparenze). Iannone a fari accesi: show in Superbike

Elodie e Iannone show: la cantante vola con A Fari Spenti (e va da Fazio a Che tempo che fa). Il pilota è strepitoso nei test Superbike con la Ducati

Andrea Iannone a fari accesi: vola già con la Ducati nei test Superbike. "Sono andati sorprendentemente bene"

Andrea Iannone is back: come noto nel 2024 correrà in Superbike come pilota del team Go Eleven. Il pilota di Vasto intanto ha svolto due giorni di test a Jerez a fine ottobre per fare conoscenza della sua nuova Ducati Panigale V4 R (lui che con la Rossa di Borgo Panigale ha corso in MotoGp dal 2013 al 2016). E il feeling già c'è: quinto tempo straordinario per The Maniac. I rivali sono avvisati: l'anno prossimo Andrea si annuncia come un grande protagonista in SBK. “I test sono andati sorprendentemente bene, ma questo non vuol dire che avrò vita facile. Ho visto che i miei avversari sono agguerriti. Il livello è alto” ha spiegato a Motosprint.it. “Sono arrivato con tanti punti interrogativi. Dopo quattro anni che non guidi una moto da corsa non è banale e scontato ritrovare la velocità di una volta”, le parole di Andrea Iannone a Motosprint. "Ho l'entusiasmo di un bambino, ridevo nel casco per avere tra le mani una moto da corsa”

Il prossimo mondiale Superbike si preannuncia dunque spettacolare e sono in tanti pronti a lanciare la sfida al due volte campione del mondo Alvaro Bautista e alla sua Ducati. In primis i suoi due grandi rivali storici che hanno cambiato squadra e moto: Jonathan Rea in Yamaha e Toprak Razgatlioglu in BMW. Senza dimenticare Axel Bassani diventato pilota ufficiale della Kawasaki, Niccolò Bulega che correrà nel Team Aruba Ducati (al fianco di Bautista) e Micheal Rinaldi con MotoCorsa. E, come si diceva, naturalmente forse il pilota più atteso di tutti: Andrea Iannone.

Elodie, A Fari Spenti domina le classifiche

“A Fari Spenti”, l’ultimo singolo di Elodie estratto dal primo clubtape in Italia “Red Light”, è il brano più trasmesso dalle radio durante l’ultima settimana, dominando la classifica italiana dell’airplay.

A Fari Spenti: Elodie spettacolare, magliettina bianca e le sexy trasparenze... Guarda il video



Elodie Show 2023 su Sky e nei palazzetti

La cantante romana sarà protagonista dello speciale “Elodie Show 2023”, in onda questa sera alle 21.15 su Sky Uno, in simulcast su Sky Arte e in streaming su NOW, alle 21.30 in chiaro su TV8. Si potranno vedere immagini del backstage dello spettacolo sold out andato in scena al Mediolanum Forum di Assago lo scorso maggio e alcune delle performance maggiormente apprezzate dal pubblico presente. Ad arricchire il tutto ci sarà una chiacchierata esclusiva in cui Elodie racconta come questo evento, che ha richiesto una lunga e intensa preparazione, sia stato la realizzazione di uno dei suoi sogni.

La messa in onda dello speciale arriva a pochi giorni dall’inizio del primo tour nei palazzetti “Elodie Show 2023”, prodotto da Vivo Concerti, che approderà a Napoli, Milano, Roma e Firenze. Agli appuntamenti già sold out, si aggiunge il tutto esaurito per entrambe le date napoletane e romane. Ancora disponibili gli ultimi biglietti per il 5 dicembre al Mandela Forum di Firenze e il 9 dicembre al Mediolanum Forum di Assago su vivoconcerti.com

Elodie... Show anche con Fabio Fazio: ospite a Che Tempo che fa"

Ultimo appuntamento televisivo prima della tournée è l’ospitata di Elodie nel programma “Che Tempo Che Fa” domenica 12 novembre, in onda sul NOVE e in streaming su discovery+.

ELODIE SHOW 2023, CALENDARIO CONCERTI

Venerdì 17 novembre 2023 @ NAPOLI – Palapartenope – SOLD OUT

Sabato 18 novembre 2023 @ NAPOLI – Palapartenope – SOLD OUT

Lunedì 20 novembre 2023 @ MILANO – Mediolanum Forum – SOLD OUT

Martedì 21 novembre 2023 @ MILANO – Mediolanum Forum – SOLD OUT

Sabato 25 novembre 2023 @ ROMA – Palazzo dello Sport – SOLD OUT

Domenica 26 novembre 2023 @ ROMA – Palazzo dello Sport – SOLD OUT

Martedì 05 dicembre 2023 @ FIRENZE – Mandela Forum

Sabato 09 dicembre 2023 @ MILANO – Mediolanum Forum