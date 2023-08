Elodie da infarto, topless spettacolare. E Andrea Iannone... Rumors-Foto

Elodie topless spettacolare e compleanno romantico con Iannone

Questo 2023 di Elodie procede a gonfie. Da Sanremo 2023 ai singoli che hanno conquistato le vette delle hit italiane (ciliegina sulla torta il tormentone estivo Pazza Musica con Marco Mengoni) passando per la vittoria a maggio del suo primo David Di Donatello (miglior canzone con il film Proiettili per il film Ti mangio il cuore). E non dimentichiamo un amore che viaggia a mille all'ora con Andrea Iannone con cui da qualche mese convive a Lugano: una storia nata più o meno un anno fa nel corso dell'estate 2022 e subito decollata. Il pilota di Vasto nei giorni scorsi ha festeggiato il compleanno e la sua fidanzata gli ha dedicato un post dolcissimo corredato da alcune foto insieme. "Come è bello vivere con te. Auguri mio amore. Ti amo". "Siete una splendida coppia", hanno commentato diversi fans. Elodie è ovviamente anche star social (oltre 3,2 milioni di followers su Ig): proprio in settimana aveva fatto un regalo ai suoi follower postando uno scatto d'autore molto artistico in cui appariva sdraiata, con il tatuaggio della croce che fa bella mostra sulla spalle e senza reggiseno (qui la foto). Una foto da 110 e lode che ha guadagnato like, cuore e un fiume di commenti d'amore per la bellissima Elodie.

Andrea Iannone in Superbike con Ducati Go Eleven?

Tornando invece ad Andrea Iannone, il campione di motociclismo è protagonista in queste settimane di un vero e proprio tormentone estivo: tornerà a correre nel 2024? I rumors sembrano indicare di sì e lo conducono in sela una Ducati nel Mondiale Superbike con Go Eleven. Si tratta di uno dei migliori team indipendenti della Sbk: storica struttura di Gianni Ramello che da quando ha avviato il sodalizio con la marca di Borgo Panigale, ha fatto correre piloti del calibro di Chaz Davies, Loris Baz, Eugene Laverty, Michael Ruben Rinaldi.

E poi...