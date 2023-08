Elodie, reggiseno nero esplosivo: sensualità a mille! Iannone e quella sliding doors...

Elodie, reggiseno esplosivo: sensualità a mille!

Elodie bella da lasciare senza fiato. Non che sia una novità, ma la cantante romana riesce sempre a incantare i suoi fans come fosse la prima volta. Regina della musica italiana e icona di bellezza . "Lucky girl" scrive in un post social che la vede con reggiseno nero esplosivo a triangolo con lacci che stringono la vita e gonna lunga. Un look che esalta la sua sensualità. "Principessa!!!", è il commento di Gianni Morandi.

Look e talento. Elodie ha conquistato anche il pubblico del Red Valley Festival a Olbia con la sua musica travolgente a cavallo di Ferragosto e nel suo 2023 di successi da Sanremo alla vittoria del David Di Donatello passando per le sue canzoni di successo (the last, but not the least, Pazza Musica con Marco Mengoni: sta spopolando in questa estate 2023).

Elodie, reggiseno nero, look spettacolare. "Lucky Girl"





Elodie e Iannone, un anno d'amore. La confessione di Andrea su Ducati: "Mi pento di averla lasciata"

Inutile quasi ricordare che a gonfie vele non va solo la carriera, ma anche la storia con Andrea Iannone con cui festeggia in questo periodo un anno d'amore. E nei giorni scorsi Elodie tra l'altro ha fatto una dedica social dolcissima al fidanzato per il suo compleanno.

Il pilota di Vasto si sta preparando al ritorno in pista: i tifosi ormai attendono l'annuncio ufficiale sul suo ingaggio nel team Ducati Go Eleven per la Superbike 2024. A proposito di Ducati, Iannone, nel corso di una recente intervista a Icon Magazine ha raccontato un una sua scelta stile sliding doors presa in passato. Alla domande se ritiene di aver commesso errori spiega: «Tutti ne facciamo. Quando sento qualcuno dire “rifarei tutto allo stesso modo” penso sia una grande stupidaggine, vuol dire che non ha mai sbagliato niente nella vita. Invece a volte devi riflettere, farti un esame di coscienza. Con la mentalità che ho oggi, molte cose le farei in modo diverso». Un esempio? «Non sarei andato via dalla Ducati. Avevo delle possibilità: ne ho scelta una e non l’altra, ma in Ducati ho lasciato il cuore». E quel cuore presto potrebbe tornare a battere insieme alla Rossa di Borgo Panigale...