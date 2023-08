Elodie senza reggiseno! Festa per Iannone. "Come è bello vivere con te"

Elodie e il compleanno di Iannone. Foto e dolcissima dedica d'amore

"Come è bello vivere con te. Auguri mio amore. Ti amo". Firmato Elodie. Il destinatario del dolcissimo messaggio è ovviamente Andrea Iannone che in queste ore festeggia 34 anni. Un messaggio a corredo di un selfie: lei davanti e lui ad abbracciarla teneramente dietro (vedi in gallery).

Un compleanno perfetto per lui: la storia con la cantante romana (iniziata circa un anno fa) va a mille, ormai i due convivono da qualche mese a Lugano a casa del pilota.

Che tra l'altro sta vivendo questo 2023 come un lungo countdovwn verso il ritorno in moto: con la prossima stagione di Superbike i tifosi di Iannone potrebbero infatti vederlo in sella a una Ducati...