Scamacca firma con l'Atalanta, la sorella festeggia e... vince il derby social

Scamacca-Atalanta, sognando a Euro 2024 con la nazionale di Mancini

Gianluca Scamacca da qualche ora è il nuovo attaccante dell'Atalanta, il bomber designato a prendere il posto di Rasmus Hojlund (passato al Manchester United per 80 milioni di euro, 70+10 di bonus).

Scamacca all'Atalanta e la sorella Giulia: "Pronti per questa avventura"

La Dea ha vinto la sfida di calciomercato per l'ormai ex attaccante del West Ham che piaceva anche all'Inter. Scamacca alla corte di Gasperini potrà preparare al meglio una stagione ricca di ambizioni per la squadra bergamasca (dal campionato all'Europa League senza dimenticare la Coppa Italia) e con vista su Euro 2024: sognando convocazione e soprattutto una maglia azzurra da titolare nella nazionale di Mancini (nominato nella scorse ore coordinatore delle selezioni sino all'Under 20) che vuole difendere il titolo vinto a Wembley nel 2021 in finale contro l'Inghilterra e dimenticare una volta per tutte la delusione per la mancata qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022.

Intanto la sorella di Scamacca festeggia il passaggio di Gianluca all'Atalanta. "Pronti per questa nuova avventura. I love you Bro". Ed è subito pioggia di "mi piace".

Gianluca Scamacca e la sorella Giulia (Instagram giuly___giuly__)



Tra l'altro Giulia Scamacca vince il derby in famiglia dei social al momento: la blogger conta infatti quasi 500mila follower (475 per la precisione) contro i 309mila del fratello. Ma c'è da giurare che a ogni gol di Gianluca con la maglia dell'Atalanta (e della nazionale...) il numero crescerà sempre più per l'ex punta del Sassuolo.

