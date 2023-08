Paola Egonu, foto rubata in piscina: spettacolo quel bikini azzurro. "Divah"

Paola Egonu, foto rubata in piscina: che spettacolo quel bikini azzurro

Paola Egonu è pronta per far ritorno da stella in Italia: come noto, ha firmato un contratto che la ripoterà in Italia: la fuoriclasse della nazionale azzurra di pallavolo (che sogna la medaglia d'oro tra un anno alle Olimpiadi di Parigi 2024) nella prossima stagione sarà la punta di diamante del Vero Volley Milano dopo l'esperienza in Turchia con la maglia del VakifBank con cui ha trionfato in Champions League.

Intanto per lei è un'estate di meritato relax in un'annata che l'ha vista protagonista non solo sotto rete, ma anche sul piccolo schermo, anzi per la precisione sul grande palco dell'Ariston al Festival di Sanremo condotto da Amadeus.

E dopo un breve video selfie in barca pubblicato verso la fine di luglio, nei giorni scorsi Paola Egonu è comparsa in rete una bella foto a bordo piscina in bikini blu.

Paola Egonu (instagram giudilua_)



Uno scatto non suo, ma pubblicato dalla collega Giuditta Lualdi. “Divah” ha commentato in modo divertente l'amica. E decisamente la silhouette della Egonu è da standing ovations...

Sport e gossip

e POI

Diletta Leotta mamma, la verità sul nome della figlia e su quando torna a Dazn