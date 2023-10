Euro2024, Belgio-Svezia sospesa per terrorismo non sarà più rigiocata

Euro 2024: Belgio-Svezia sospesa, da Uefa omologato l'1-1

Una decisione eccezionale per un evento altrettanto eccezionale: l'Uefa ha deciso di omologare il risultato di 1-1 tra Belgio e Svezia maturato all'intervallo della partita di mercoledì scorso.

La partita valida per le qualificazioni per l'Europeo che si giocherà nel 2024 in Germania era stata sospesa per l'attentato terroristico a Bruxelles in cui sono stati uccisi due tifosi svedesi.

Le due federazioni si erano dette favorevoli a confermare il risultato parziale per l'impossibilità di trovare una data libera per il recupero e anche alla luce del fatto che nel Gruppo F di qualificazione a Euro2024 il Belgio aveva già staccato il pass e la Svezia era già matematicamente eliminata.

Quindi a ogni squadra è stato assegnato un punto, le eventuali squalifiche si considerano scontate e restano valide le ammonizioni comminate.