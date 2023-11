Eurolega, Olimpia Milano domina Valencia. Ettore Messina: "Partita completa". Super Mirotic

Olimpia Milano asfalta il Valencia in Eurolega. Ettore Messina: "Partita completa, difesa di alto livello"

"Dobbiamo riconoscere che a Valencia mancavano due giocatori importanti e noi sappiamo bene cosa significhi giocare senza giocatori importanti. Però abbiamo giocato una partita completa, con tanta energia, una difesa di alto livello per tutti i 40 minuti", le parole di Ettore Messina dopo la vittoria dell'Olimpia Milano in casa contro il Valencia per 84-52. "Siamo partiti aggressivi, Mirotic ha segnato a rimbalzo, ha segnato dentro, ha segnato fuori, abbiamo mosso bene la palla. Poi la spinta ulteriore ce l'ha data il secondo quintetto. Tutti hanno contribuito e questo è un segnale molto incoraggiante", sottolinea il coach della squadra campione d'Italia.

Olimpia Milano, Mirotic MVp e una super difesa: Valencia ko

Nikola Mirotic determinante nel successo contro la squadra spagnola: il fuoriclasse montenegrino parte a razzo con 14 punti nel primo quarto che portano al primo break che spacca la partita, chiudendo poi con 19 punti totali (56% da 2, 36% da 3) e 7 rimbalzi in 21 minuti.

Ottimo l'impatto e la leadership di di Flaccadori nel primo tempo, mentre cresce nella ripresa Maodo Lo che chiude in doppia cifra (10 punti) con 6 assist. "Si sono alternati bene Maodo Lo e Diego Flaccadori. Diego ha spinto bene la palla in campo aperto, Maodo ha letto bene le situazioni a difesa schierata. Ci sono stati anche i primi punti in EuroLeague di Giordano Bortolani e questo è un altro aspetto positivo della nostra gara", le parole di Ettore Messina.

Diego Flaccadori (foto Ipa)



Milano vince con una grande prestazione difensiva (Nicolò Melli in cattedra, ma complessivamente è tutta la squadra ad aver lavorato bene su questo fronte) confermando il trend degli ultimi match: "Nelle ultime tre partite abbiamo difeso bene, credo sia dovuto alla capacità di avere sempre quintetti equilibrati in campo. Non abbiamo mai tutti buoni difensori, ma dobbiamo avere equilibrio - le parole del coach Olimpia - Poythress ci ha dato tanta energia e Tonut ha avuto una bellissima settimana. Ha tirato con convinzione e questo è fondamentale per un giocatore che in difesa offre sempre molto. In più mi sembra che vada in campo con fiducia, tranquillo. Ovviamente non avremmo mai immaginato di vincere con questo scarto in una serata in cui Shavon Shields non ha segnato, ma ha difeso, ha mosso la palla e siamo stati lo stesso al top. Questo mi è piaciuto molto".

Il punto di Ettore Messina sul mercato: “Faccio mie le parole di Bartzokas. Non possiamo portare un giocatore tanto per portarlo, deve avere delle qualità. Il mercato non offre molto, ci sono un paio di situazioni che stiamo seguendo, ma non sono facili. Ci farebbe comodo un giocatore con un po’ di stazza, che sia un facilitatore e faccia andare la palla. Avere uno con energia fisica, capacità di costruzione e difesa, ci darebbe ancora più ordine in campo e tranquillità”.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO – VALENCIA BASKET 83-52

(23-12, 44-31, 64-39, 83-52).

Ettore Messina (foto Ipa)



Olimpia Milano: Lo 10 (6 ast, 3 stl), Poythress 8 (7 reb), Bortolani 5, Tonut 6, Melli 3, Ricci 3, Flaccadori 7, Hall 7, Shields, Mirotic 19 (7 reb), Hines 6, Voigtmann 9. Coach Messina.

Valencia: Harper 10, Claver, Puerto 2, Reuvers 8, Pradilla 1, Lopez-Arostegui 6, Ferrando 3, Inglis 6, Jovic 2, Robertson, Davies 9 (7 reb, 5 TO), Ojeleye 5. Coach Mumbru.

Olimpia Milano, le prossime gare

L'Olimpia Milano torna in campo domenica (alle 17) in trasferta contro Scafati, poi doppio match di Eurolega: martedì 14 novembre (ore 20,30) sul campo della Virtus Bologna e al Forum giovedì 16 (sempre alle 20,30) contro i turchi dell'Anadolu Efes. Quindi, domenica 19 match casalingo contro la Reyer Venezia (ore 18,15).