Eurolega, Olimpia Milano ko con lo Zalgiris Kaunas. Messina: "Sconfitta dura"

Olimpia Milano ko con lo Zalgiris Kaunas. Messina: "Sconfitta dura. non siamo riusciti ad arginare la loro aggressività"

"E' stata una sconfitta dura, ovviamente. In difesa abbiamo sofferto il loro gioco interno quando ci hanno attaccato soprattutto contro i lunghi e in difesa non siamo riusciti ad arginare la loro aggressività, non abbiamo mosso abbastanza la palla non ci siamo creati vantaggi contro la loro fisicità, abbiamo avuto pochi assist, a conferma di questo", l'analisi di Ettore Messina dopo la sconfitta dell'Olimpia Milano al Forum contro Zalgiris Kaunas (70-83) in Eurolega.

Olimpia Milano, non basta un ottimo Shields. Maodo Lo e Voigtmann in difficoltà

Non basta un ottimo Shavon Shields (21 punti e 5 falli subiti) che prova a tenere in partita i campioni d'Italia il più a lungo possibile. Nell'ultimo quarto, una tripla di Devon Hall (11 punti e qualche buona penetrazione per lui) e un'altra Tonut (autore anche di una stoppata spettacolare a Evans, con 5 punti e 3 assist nei sedici minuti in campo) tengono Milano a sette punti e fanno sperare in un finale in volata, ma i lituani non mollano mai la presa e portano a casa la vittoria. Mirotic chiude in doppia cifra (14 punti), ma soffre in difesa e non accende l'attacco milanese (e da tre chiude con 2 su 7). Maodo Lo dopo la grande prova di Belgrado soffre dietro e al di là di 4 assist fatica in costruzione davanti (prendondosi 4 tiri per 3 punti finali). In difficoltà Voigtmann tra palle perse, problemi difensivi e scarsa incisività in attacco.

Olimpia Milano, Ettore Messina: "Errori difensivi inaccettabili"

"Venivamo da tre partite molto buone poi nel secondo tempo della gara con Pistoia abbiamo rovinato tutto. Ora siamo andati nella stessa direzione. Siamo partiti timorosi e quando sei timoroso per vincere devi difendere come un pazzo - l'analisi di Ettore Messina - Ma noi abbiamo commesso errori anche difensivi inaccettabili e dei quali dovremo parlare. In questo momento, non ci sono alternative al lavoro e al miglioramento. Il quintetto con Mirotic e Voigtmann insieme è vero che stasera ha fatto fatica, ma proprio per questo Johannes ha giocato 19 minuti, non un'enormità, e invece abbiamo usato anche Hines e Melli insieme proprio per dare più nerbo alla difesa. Ci siamo anche riusciti in qualche momento. Ma quando abbiamo vinto quello è stato sempre il quintetto che ci ha dato di più, anche buone partenze".

Olimpia Milano - Zalgiris Kaunas 73-80 Tabellino

(19-18, 12-23, 21-18, 18-24)

Olimpia Milano: Lo 3, Poythress 4, Bortolani, Tonut 5, Melli 4, Ricci, Flaccadori n.e, Hall 11, Shields 21, Mirotic 14, Hines 4, Voigtmann 4. Coach Messina.

Zalgiris Kaunas: Evans 19, Lekavicius, Hayes 9, Giedraitis, Smits 16 , Montvila n.e, Birutis 8, Butka n.e, Dimsa 3, Lavrinovicius 2, Butkevicius 4, Ulanovas 20 (6 reb, 5 ast). Coach Maksvytis.

Note: 59.3-59.5% tiri da due punti, 39.8-52.4% tiri da tre punti, 73.6-66.7% tiri liberi, 28-30 rimbalzi, 12-16 assist, 11-12 palle perse, 7-6 palle recuperate.

Olimpia Milano, prossime partite: 3 trasferte, poi Virtus Bologna al Forum

L'Olimpia Milano ora prepara tre trasferte: Dinamo Sassari (domenica alle 12), poi Bayern Monaco (5 dicembre alle 20,30) e Partizan Belgrado (7 dicembre ore 20,30), prima del big match di campionato contro la Virtus Bologna che si giocherà domenica 10 dicembre al Forum di Assago.