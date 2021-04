Europa League, Roma vincente? Quota da... scommetterci

Roma verso la semifinale di Europa League dopo il 2-1 sull'Ajax

Il 2-1 della Roma in casa dell’Ajax (2-1 in rimonta con reti di Lorenzo Pellegrini e Ibanez alla Cruijff Arena) è l'ipoteca della semifinale di Europa League per i giallorossi. La vittoria degli uomini di Paulo Fonseca nell'andata dei quarti di finale ha fatto crollate la quota per il passaggio del turno: Dzeko e compagni ora sono pagati a 1,32 dai betting analyst di Snai. L'impresa dei lancieri? E' a 3,35. In vista della gara di ritorno (in programma il 15 aprile all’Olimpico) quote più equilibrate, con l’Ajax addirittura leggermente favorito, secondo quanto riporta Agipronews, a 2,50 contro il 2,60 dei padroni di casa, che però hanno a disposizione anche l’X, dato a 3,80, per passare il turno. .

Roma vince l'Europa League? Attenti ad Arsenal, Manchester United e Villarreal. La quota dei bookmakers

La vittoria sull'Ajax non convince ancora del tutto i bookmakers nell'ottica di una vittoria della Roma in Europa League Il trionfo dei giallorossi (che l'Inter di Antonio Conte sfiorò un anno fa, perdendo la finale contro il Siviglia) cala ma non così tanto: viene pagato 6 volta la puntata. Vero che le rivali non mancano: dall'Arsenal (ma attenti all'1-1 in casa con lo Slavia Praga) al Manchester United (vittoria 2-0 in trasferta con il Granada), passando per il Villarreal (1-0 sul campo della Dinamo Zagabria), ma questa Roma ci crede e la quota è molto interessante per chi ha voglia di fare una scommessa: siamo oltre 6 a 1 (poco meno per Arsenal e Villarreal, Red Devils favoritissimi attorno a 2).