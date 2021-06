Europei: "Niente sesso, siamo francesi", Deschamps impone l'astinenza ai Bleus

“Niente sesso fino alla finale degli Europei”. L’ex juventino Didier Deschamps, oggi commissario tecnico della Francia, ha imposto una regola molto severa ai suoi giocatori, che sono tra i favoriti per la vittoria finale a Euro 2020.

Qualora dovessero rispettare il pronostico e arrivare fino alla finalissima in programma a Wembley il prossimo 11 luglio, i “Bleus” dovrebbero astenersi dai rapporti sessuali con mogli e fidanzate.

Una scelta drastica, che ha spinto la stella Antoine Griezmann a confessare: “E’ dura”. E, in effetti, a vedere quanto sono belle le Wags della Francia, protagoniste della nostra fotogallery, c'è davvero da credergli...

Due settimane in stile monastico per ragazzi belli, ricchi e con la spinta ormonale data loro dall’essere nel fiore degli anni, il tutto per il bene della nazionale.

Ne varrà la pena? Sul tema storicamente ci sono orientamenti diversi.

Didier Deschamps evidentemente segue il metodo classico, forse frutto anche della sua lunga esperienza italiana con la Juve, prima da giocatore e poi da allenatore.

Per altri tecnici, al contrario, il sesso non era affatto un avversario, anzi. I casi più famosi sono quelli dell’Olanda e del Brasile degli anni Settanta, i cui ritiri erano aperti a mogli e fidanzate.. e in alcuni casi anche ai fidanzati.

Forse anche da ragioni culturali nacque il famoso battibecco tra Arrigo Sacchi e Ruud Gullit, ai tempi del Milan. L’allenatore romagnolo era inflessibile nell’imporre l’astinenza ai giocatori rossoneri, ma l’olandese Gullit aveva ben altre abitudini e declinò l’invito in modo poco elegante, ma decisamente eloquente.