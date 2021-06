Europei, secondo positivo al Covid: è lo juventino Kulusevski della Svezia

A tre giorni dell'inizio degli Europei di calcio, che partiranno venerdì 11 giugno a Roma con Italia-Turchia, si registra il secondo caso di positività al Covid-19.

Dopo lo spagnolo Sergio Busquets, risultato positivo dopo l'amichevole col Portogallo, tocca allo svedese Dejan Kulusevski.

Il fantasista della Juventus è risultato positivo dopo l’ultimo giro di tamponi effettuato nel ritiro della Svezia.

Il secondo caso tra i protagonisti di Euro 2021 sottolinea ulteriormente il rischio che il torneo sia condizionato da un'emergenza sanitaria non ancora superata, con le diverse nazionali che - anche in base alle diverse regole in vigore nei rispettivi Paesi - hanno fatto scelte diverse rispetto alle vaccinazioni.