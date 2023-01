Eva Padlock, l'ex ombrellina MotoGp corre sui social... testimonial lingerie!

Ecva Padlock: l'ex ombrellina del Motomondiale vola sui social come ambassador della lingerie

Eva Padlock inizia il 2023 confermando di essere una autentica regina social.

L'ex ombrellina (MotoGp, F1, Superbike) come modella (ha posato anche per Sport Illustrated per la rubrica Lovely Lady of the Day.) e influencer (su Ig conta oltre due milioni di follower) non teme rivali.

Le ultime foto pubblicate dalla bellissima fanciulla spagnola (nata in Repubblica Ceca) - il cui cuore calcistico batte la Juventus - come testimonial della lingerie hanno lasciato i fan letteralmente a bocca aperta.