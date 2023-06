Eva Padlock in total black, l'ex ombrellina MotoGp scalda i motori del Mugello

Eva Padlock in total black, l'ex ombrellina MotoGp in lingerie scalda i motori per il Gp del Mugello

Eva Padlock è stata probabilmente una delle ombrelline più celebri tra motomondiale e Formula 1. Bella da lasciare tutti senza parole, la modella spagnola (ma nata in Repubblica Ceca) ha incantato generazioni di tifosi negli sport dei motori e non solo.

Oggi, come noto, la 37enne - con un cuore calcistico che batte per la Juventus - è influencer di successo (2,1 milioni di follower su Instagram) e ambassador di FashioNova. E proprio per il brand di costumi e lingerie ha posato in questi giorni con un modello di bikini nero che fa sognare a vederlo indossa a lei (guarda la gallery qui sopra con tutte le foto in total black e non solo).

Quale miglior viatico in vista del weekend di MotoGp (ma anche Moto2 e Moto3) al Mugello? Aspettando di sentir rombare i motori (in primis delle Ducati di Pecco Bagnaia, Marco Bezzecchi, Enea Bastianini, Luca Marini) per il Gp d'Italia, Eva Padlock ha già trionfato sui social.

