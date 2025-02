F1 al via, guida al Mondiale 2025: calendario, piloti e squadre a caccia del titolo

F1, quando parte il Mondiale 2025 e i Gp in programma

Meno di un mese al via del Mondiale di Formula 1: dopo la presentazione show tutte le squadre alle O2 Arena di Londra, si parte con le prove libere il 14 marzo e la gara domenica 16.

Dove? Il primo appuntamento è previsto in Australia sul circuito di Melbourne con il semaforo verde sarà alle cinque del mattino ora italiana. In precedenza sono programmati i test in Bahrain (26-28 febbraio).

La F1 parte subito in quinta, perché la settimana dopo si tornerà subito in pista per il Gp d Cina (21-23 marzo). Ultima tappa ad Abu Dhabi il 7 dicembre in un'annata con 24 weekend di gara (e 6 sprint race stagionali).

L'Italia ospiterà due eventi, due classiche che hanno fatto la storia dello sport a 4 ruote: il Gp di Imola (16-18 maggio) e quello di Monza (5-7 settembre).

F1, Leclerc-Hamilton lanciano sfida a Verstappen-Norris per il titolo Mondiale piloti 2025

La corsa al titolo mondiale? Sul fronte piloti sarà caccia a Max Verstappen, che si è laureato campione iridato per 4 volte consecutive (eguagliando Sebastian Vettel).

Gli sfidanti? Se il 22enne neozelandese Liam Lawson appare come lo scudiero in Red Bull del fuoriclasse tedesco, il duo McLaren appare agguerrito: Lando Norris dopo aver chiuso secondo lo scorso anno sogna di salire di un gradino, ma il suo compagno di box, Oscar Piastri, non è meno determinato nell'inseguire il suo sogno iridato. Anche perché la scuderia inglese non partirà con una prima guida, ma piloti alla pari. Stesso discorso per la Ferrari, con Charles Leclerc e Lewis Hamilton, entrambi determinati a mettere il numero 1 sulla loro monoposto nel 2026.

E poi, non va dimenticato George Russel, punta di diamante della Mercedes, con il 18enne italiano e rookie Andrea Kimi Antonelli che vivrà una stagione di apprendistato. "Avrà tutto il tempo necessario per poter sbagliare e imparare", ha spiegato Toto Wolff su un talento puro che in futuro potrebbe riportare nel nostro Paese il titolo piloti.

F1, Ferrari vs McLaren per il titolo costruttori 2025?

Sul fronte costruttori, la McLaren è determinata a difendere il titolo conquistato nel 2024. La Ferrari seconda (e staccata di soli 14 punti) promette battaglia e la sensazione che sarà una lotta a due, con Red Bull terzo incomodo (penalizzata forse dal fatto di avere una prima guida forte e un pilota giovane al fianco) e Mercedes-Aston Martin (Fernando Alonso e Lance Stroll confermatissimi) un po' più staccate a inseguire.

F1 2025 calendario delle gare

GP Australia (14-16 marzo)

GP Cina (21-23 marzo | format Sprint)

GP Giappone (04-06 aprile)

GP Bahrain (11-13 aprile)

GP Arabia Saudita (18-20 aprile)

GP Miami (02-04 maggio | format Sprint)

GP Emilia Romagna (16-18 maggio)

GP Monaco (23-25 maggio)

GP Spagna (30 maggio-01 giugno)

GP Canada (13-15 giugno)

GP Austria (27-29 giugno)

GP Gran Bretagna (04-06 luglio)

GP Belgio (25-27 luglio)

GP Ungheria (01-03 agosto)

GP Olanda (29-31 agosto)

GP Italia (05-07 settembre)

GP Azerbaijan (19-21 settembre)

GP Singapore (03-05 ottobre)

GP Stati Uniti (17-19 ottobre)

GP Messico (24-26 ottobre)

GP Brasile (07-09 novembre)

GP Las Vegas (20-22 novembre)

GP Qatar (28-30 novembre)

GP Abu Dhabi (05-07 dicembre)

Le Sprint Race verranno disputate in occasione del GP della Cina, del Gran Premio di Miami, del GP del Belgio, del Gran Premio degli Stati Uniti, del GP del Brasile e del Gran Premio del Qatar

Mondiale F1 dove vederlo in tv e streaming

Il Mondiale di Formula 1 andrà in onda in pay tv su Sky (Now e Sky in streaming) con prove libere, ufficiale, Sprint Race e gare tutte in diretta. I fans del Circus potranno seguirlo in tv in chiaro su TV8 con alcune gare in diretta e altre in differita.