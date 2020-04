F1, Hamilton e il messaggio d'amore alla Mercedes: "Non voglio andarmene"

F1, Hamilton e il messaggio d'amore alla Mercedes: "La Ferrari? Non voglio andarmene"

Lewis Hamilton va alla Ferrari a fine stagione o resta alla Mercedes? Il contratto con gli inglesi scade nel 2021, ma a sentire da come dice in un live su Instagram non sembra intenzionato ad andarsene: "Non sogno un’altra scuderia. Sono già in un team da sogno - dice Hamilton - non c’è nulla che non vada, e non sto cercando di andarmene. Sono con le persone che mi hanno aiutato dal primo giorno”. Una dichiarazione di fedeltà accompagnata da un giudizio lusinghiero riservato alla Mercedes: “È la migliore scuderia”. Le parole potrebbero dunque cambiare la cose, come quelle di qualche giorno fa espressa da Sebastian Vettel. Il tedesco non ha chiuso la porta a un rinnovo con il Cavallino, e se le parole dell'inglese fossero vere e non di circostanza, il gioco è bello che fatto.