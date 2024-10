"Federica Brignone? Quest'anno può (ri)vincere la Coppa del Mondo": Giorgio Rocca ad Affaritaliani.it fa le carte allo sci azzurro

Undici gare di Coppa del Mondo vinte in carriera (ventidue podi totali), una Coppa del Mondo di Slalom speciale conquistata (nel 2006) e tre medaglie iridate: Giorgio Rocca è una delle glorie, campione indimenticabile, dello sci italiano.

Nelle scorse ore è stato protagonista, insieme ad alcuni atleti del Livigno Team nella presentazione - ai Dazi di Milano - della nuova campagna invernale ("Siamo gli unici a permettere più di 150 giorni sugli sci", ha spiegato Giorgio Zini presidente di Skipass Livigno) e del nuovo posizionamento della località valtellinese - che si prepara tra poco più di 400 giorni a ospitare le gare olimpiche di Milano Cortina 2026. Una serata, presentata da Linus, che ha visto tanti protagonisti presenti (da Michela Moioli a Flora e Miro Tabanelli e Giulio Molinari), con Federica Pellegrini, che ha mandato un videomessaggio da Roma, in quanto impegnata nella trasmissione televisiva “Ballando con le stelle”.

Tornando allo sci, chi meglio di Giorgio Rocca per fare le carte (azzurre) alla stagione 2024/2025 che si apre in queste ore a Soelden con due Slalom Giganti (sabato 26 ottobre donne e domenica 27 tocca agli uomini)?

Partiamo dalle nostre ragazze...

"A livello femminile è più facile. Marta Fassino e Federica Brignone sicuramente possono vincere subito e altre ragazze giovani si stanno affacciando col traino delle più forti...."

Chi vedi tra le emergenti?

"Mi hanno parlato di Giorgia Collomb, una ragazza valdostana molto brava (classe 2006, medaglia d'oro ai Mondiali giovanili 2024 in gigante e bronzo in slalom, oltre all'argento in supercombinata, ndr). Però chiaramente abbiamo la sicurezza che davanti Brignone e Bassino, tocchiamo ferro, ci facciano fare bella figura. Aspettando Sofia Goggia che si sta riprendendo dall'infortunio"

Può essere l'anno, con Mikaela Shiffrin che non farà la Discesa Libera, per Goggia o Brignone di vincere la Coppa del Mondo generale?

"Assolutamente sì. Per Brignone e Goggia - quest'ultima purtroppo parte un po' in affanno, un po' in ritardo - può essere una buona occasione di portare in Italia la Coppa del Mondo. Sarebbe bello nell'anno pre-olimpico avere questo trofeo in casa nostra"

Se dovessi sbilanciarti, vista la situazione più Brignone che Goggia quindi?

"In questo momento Brignone"

A livello maschile, cosa dobbiamo aspettarci dall'Italia?

"Siamo un po' più in affanno, dobbiamo rivederci un attimo su Slalom e Gigante. In Discesa e Super-G ci sono Guglielmo Bosca, Mattia Casse, Dominik Paris... abbiamo dei nomi che ci possono dare delle sicurezze e hanno dimostrato anche l'anno scorso di esserci Nelle discipline tecniche è un punto di domanda"

Appunto, cosa vedi da Slalom e Gigante....

"C'è Alex Vinatzer che va quasi più in Gigante che Slalom ed è molto bravo, perché l'ho visto sciare. E altri che hanno bisogno di conferme, dobbiamo dargli il tempo di maturare

E inoltre... guarda la video intervista di Affaritaliani.it a Giorgio Rocca