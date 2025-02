Federica Brignone, vittorie, titoli, podi, i numeri della nostra Regina dello sci

I numeri da record della carriera di Federica Brignone

Federica Brignone ormai è molto più che una grande sciatrice, una campionessa; è ormai diventata una delle atlete italiane più grandi di sempre grazie a questa stagione dai numeri incredibili per successi, podi, trionfi e titoli. Ecco tutti i numeri di una carriera unica e che per nostra fortuna è ben lontana dal terminare con un occhio già puntato alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 per la conquista di quell'oro che ancora manca nella sua bacheca.

I Numeri

Olimpiadi: 3 medaglie

Argento a Pechino 2022 in Slalom Gigante

Bronzo a Pechino 2022 in Combinata

Bronzo a Pyeongchang 2018 in Slalom Gigante

Campionati Mondiali: 5 medaglie

Oro a Saalbach 2025 in Gigante

Oro a Courchevel-Meribel 2023 in Combinata

Argento a Saalbach 2025 in SuperG

Argento a Courchevel-Meribel 2023 in Gigante

Argento a Garmisch-Partenkirchen 2011 in Gigante

Gare di Coppa del Mondo: 33 successi, 78 podi

15 vittorie in Slalom Gigante, 38 podi complessivi

11 vittorie in SuperG, 23 podi complessivi

2 vittorie in Discesa, 10 podi complessivi

5 vittorie in Combinata, 6 podi complessivi

Coppa del Mondo, i Titoli

Vincitrice della Coppa del Mondo generale nel 2019/2020

Vincitrice della Coppa di Slalom Gigante nel 2019/2020

Vincitrice della Coppa di Combinata nel 2018/2019

Vincitrice della Coppa di Combinata nel 2019/2020

Vincitrice della Coppa di SuperG nel 2021/2022