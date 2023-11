Ferrari flop, Formula 1: la sentenza di John Elkann sulla Rossa

Ferrari, Elkann: "Stagione deludente, potevamo chiudere secondi tra i costruttori"

“La stagione della Ferrari è stata deludente per come è finita ad Abu Dhabi dove di poco avremmo potuto arrivare a essere secondi in campionato", le parole del ceo di Exor, John Elkann, in occasione dell’Investor day della holding che ha tracciato un bilancio sulla stagione Mondiale di Formula 1 della Rossa.

Ferrari, Elkann: "Positivo l'ultimo quarto di Mondiale Formula 1"

Il bicchiere mezzo pieno? In autunno si sono visti segnali molto interessanti dalle Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc: "Quello che è stato positivo è che nell’ultimo quarto del campionato ci siamo giocati seriamente quel secondo posto e se uno guarda le gare eravamo seriamente in gara anche contro Red Bull e se uno guarda quante pole position abbiamo ottenuto quest’anno è un numero molto alto“, sottolinea John Elkann

Ferrari, Elkann: "Convertire le pole position in vittorie"

Il numero uno di Exor indica la linee per il futuro prossimo della Ferrari: “Adesso si tratta di prendere tutto questo per poter spingere nei prossimi campionati e convertire maggiori pole position in vittorie”, ha aggiunto Elkann.

Formula 1 2023, Ferrari: i numeri di Sainz, Leclerc e nel mondiale costruttori

La Ferrari chiude la sua stagione 2023 di Formula 1 con una vittoria, ottenuta da Carlos Sainz nel Gp di Singapore del 17 settembre.

Il pilota spagnolo ha raggiunto il settimo posto in classifica con 200 punti, appena dietro al compagno di squadra Charles Leclerc che si è posizionato quinto a quota 206 (a pari con Fernando Alonso, ma l'ex Ferrari è quarto con i suoi 8 podi stagionali contro i 6 del francese).

Lontani dal duo delle Red Bull: Max Verstappen ha dominato per tutta la stagione con i suoi 575 punti (19 vittorie e 21 podi per l'olandese 3 volte campione del mondo di Formula 1) che sono più di quelli sommati di Sergio Perez (il compagno di squadra secondo a quota 285) e Lewis Hamilton (il 38enne pilota inglese della Mercedes e 7 volte iridato ha chiuso a 234).

Nel Mondiale costruttori di Formula 1 dominio della Red Bull che ha stravinto con 860 punti (21 vittorie e 30 podi), davanti a Mercedes con 409 (0 vittorie - 8 podi) e Ferrari a 406 (1 vittoria - 9 podi). Più staccate McLaren (302 punti) e Aston Martin (280 punti).