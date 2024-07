Figc-Lega, nessun accordo. Slitta il voto del 4 novembre. E Gravina...

Figc-Leghe, niente accordo. Slitta il voto del 4 novembre

Non c'è l'accordo tra la Figc e le Leghe e si va verso la modifica dello Statuto con possibile e conseguente slittamento della assemblea elettiva del 4 novembre, probabilmente a febbraio, con i nuovi pesi. Fumata nera nel summit che ha non ha visto la presenza della parte politica (il ministro Abodi)

Presenti, invece, le altre parti federali. Da Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A a Mauro Balata, numero uno della Lega B, Matteo Marani per la Lega Pro, Giancarlo Abete per la Lnd, oltre a Umberto Calcagno a rappresentare i calciatori e Carlo Pacifici per la componente arbitrale.

Cosa chiede la Lega Serie A

La richiesta della Lega Serie A, a quanto si trapela, è di avere una quota di peso elettorale maggiore insieme al diritto di intesa e questo porterà alla convocazione di una assemblea per la modifica dello statuto (che potrebbe tenersi proprio il 4 novembre), come richiesto dal presidente federale Gabriele Gravina che ha proposto di discutere le modifiche in Assemblea scegliendo la strada del confronto assembleare. Il tema della modifica verrà portato al Consiglio federale di lunedì 29 luglio.

Figc, Gravina: 'Proporrò assemblea per modifica statuto'

Si è svolta a Roma, nella sede della FIGC di via Allegri, la riunione convocata dal presidente Gabriele Gravina con l’obiettivo di verificare le condizioni per un possibile riequilibrio delle rappresentanze in seno alla Federazione. Lo scrive la Federcalcio sul suo sito. All’incontro, svoltosi in un clima di cordialità e di grande collaborazione che ha portato alla definizione del percorso regolamentare per le indispensabili modifiche statutarie, hanno partecipato i rappresentanti delle componenti federali (Lega A, Lega B, Lega Pro, LND, AIC, AIAC e AIA). “Verificate le posizioni di tutti - dichiara il presidente Gabriele Gravina all’esito della riunione -, senza nemmeno parlare di richieste e di numeri specifici, sottoporrò al Consiglio Federale, già fissato per lunedì 29 luglio, la possibilità di convocare un’Assemblea per la modifica dello Statuto per favorire, nelle prossime settimane, un’approfondita e auspico fruttuosa riflessione sulle modifiche da attuare”.