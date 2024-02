Fiorentina, come sta Kouamé: ricoverato in ospedale per malaria

Fiorentina, Kouamé ricoverato in ospedale per malaria

Brutte notizie per la Fiorentina. Il club viola ha pubblicato una comunicato sulle condizioni di salute di Christian Kouamé sul proprio sito ufficiale. Il 26enne attaccante ivoiano ha contratto la malaria: era tornato sabato in città e Vincenzo Italiano non lo aveva convocato per la trasferta di domenica scorsa a Empoli. Poi la squadra ha avuto due giorni liberi, prima di riprendere le sedute di lavoro in queste ore in vista del posticipo contro la Lazio.

Fiorentina, Koumè positivo alla malaria. il comunicato viola

ACF Fiorentina comunica che, in seguito a comparsa di febbre e malessere generale nella notte tra il 20 e 21 febbraio, il calciatore C. Kouamé è stato sottoposto nella mattina di oggi al test per valutare una possibile infezione malarica, alla quale è risultato positivo. Il calciatore è stato ricoverato per le cure opportune e verrà rivalutato nei prossimi giorni". I tempi di recupero sono imprevedibili perché dipenderà dall'evolversi della malattia.